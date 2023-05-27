ВОЙНА В Украине Мобилизация 2023: как будут вручать повестки и кого призовут с 1 июня

2023-05-27 15:02

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 18 августа 2023 года. Также внесены некоторые законодательные изменения, касающиеся воинского учета и оповещения граждан.

Об этом пишет "Хвиля".

Так, теперь учет военнообязанных будут проводить ТЦК и СП, СБУ, Служба внешней разведки, местные органы власти и дипломатические учреждения за границей, а также руководители госорганов, главы предприятий, учреждений и организаций.

Процедура предусматривает, что повестки для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии или отправки в воинскую часть будут выписывать в ТЦК. В них будут указаны адреса, по которым нужно явиться, и время. Кроме того, глава ТЦК может выписать распоряжение, передающее обязанность раздавать повестки уполномоченным лицам.

Раздавать повестки могут во многих публичных местах всем мужчинам. При этом работники ТЦК проверяют, прошли ли они уточнение данных. То есть, если с 24 февраля 2022 года человек так и не явился в военкомат, то ему вручают повестку для уточнения данных.

Мобилизовать в Украине могут любого мужчину в возрасте от 18 до 60 лет, если он годен по состоянию здоровья и нет законных оснований не призывать его. Мобилизации подлежат мужчины независимо от того, имеют ли они военный опыт. Неслужившие мужчины проходят обязательное обучение перед отправкой на фронт.

В частности с 1 июня 2023 года мобилизации будут подлежать:

- пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

- пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

- снятые и исключены с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВЛК, которые не совершали тяжкое преступление.

Мобилизация женщин с 1 июня также будет проводиться. При этом женщины могут быть мобилизованы женщины, проходившие военную службу ранее, если они состоят на военном учете и пригодны по состоянию здоровья во время военного положения.

Мужчины и женщины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам, могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Ранее мы рассказывали, по каким причинам может быть предоставлена отсрочка от мобилизации.

Как выдают повестки с 1 июня в Украине

Внесенные изменения в положение о ТЦК и СП позволяют сотрудникам военкоматов вручать повестки мужчинам независимо от места, где они состоят на воинском учете.

Законом нельзя обжаловать вручение повестки – после такого вручения мужчина обязан явиться по указанному адресу в указанное время.

Ранее мы сообщали, чем грозит "игнор" повесток о явке в ТЦК.

Повестки для уточнения данных

Как пояснили изданию Новое время юристы, при вручении повестки вопрос об уточнении данных или мобилизации решается в ТЦК, когда лицо появляется по повестке.

Кроме того, повестки могут быть выданы преподавателям и студентам, но поскольку они имеют право на отсрочку, то в ТЦК им нужно явиться только для уточнения данных. Мобилизовать таких граждан могут только по их согласию.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.