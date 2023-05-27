Украинцам пересчитают зарплаты: какой будет минималка

В Украине обсуждают перерасчет зарплат в 2024 году. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн (на данный момент составляет 6700 грн).
Об этом говорится в сообщении Федерации профсоюзов. Заместитель Министра экономики Украины озвучила предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Минфину для предварительных расчетов:
Минфинансов ожидает от Минэкономики уточненный макропрогноз до 19 июня 2023 г., чтобы осуществить расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе по обеспечению в 2024 году предложенных Минэкономики размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС.
Профсоюзы предлагают установить минимальную заработную плату на 2024 год не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2023 год (по предварительным расчетам 9435 грн).