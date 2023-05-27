ВОЙНА В Украине Украинцам пересчитают зарплаты: какой будет минималка

2023-05-27 16:00

 

В Украине обсуждают перерасчет зарплат в 2024 году. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн (на данный момент составляет 6700 грн).

Об этом говорится в сообщении Федерации профсоюзов. Заместитель Министра экономики Украины озвучила предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Минфину для предварительных расчетов:

  •  размер минимальной зарплаты – 7 651 грн (в 2023 году – 6 700 грн);
  •  размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС - 3 443 грн (в 2023 году этот показатель составляет 2893 грн; по состоянию на сегодняшний день он "заморожен" на уровне 2021 года).

Минфинансов ожидает от Минэкономики уточненный макропрогноз до 19 июня 2023 г., чтобы осуществить расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе по обеспечению в 2024 году предложенных Минэкономики размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС.

Профсоюзы предлагают установить минимальную заработную плату на 2024 год не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2023 год (по предварительным расчетам 9435 грн).

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