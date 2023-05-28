ВОЙНА В Украине Байден отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси

2023-05-28 11:27

 

Лидер США прокомментировал соглашение между РФ и Белоруссией о перемещении российских ядерных боеголовок на белорусскую территорию.

Президент США Джо Байден заявил, что отрицательно относится к перемещению российского тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами, передает пресс-служба Белого дома.

Байден спросил, как он реагирует на заявления России о перемещении тактического ядерного оружия в Беларусь.

"Крайне негативная – вот моя реакция", - сказал президент США.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В этот же день Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в Беларусь в рамках двусторонних договоренностей.

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