ВОЙНА В Украине Канада передаст Украине партию ракет AIM-9 Sidewinder

2023-05-28 13:25

 

Канада безвозмездно предоставит Киеву ракеты AIM-9 «Sidewinder» класса «воздух-воздух» из своих армейских запасов. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд после заседания в формате «Рамштайн».

Речь идет о небольшой партии — 43 единицах. AIM-9 Sidewinder — американская авиационная ракета ближнего радиуса действия, их различными модификациями вооружены основные истребители американских ВВС. Используют их и некоторые другие боевые самолеты западного производства.

Советские самолеты, состоящие на вооружении Воздушных сил Украины, не имеют держателей и других конструктивных элементов, необходимых для применения AIM-9 «Sidewinder».

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