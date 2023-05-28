ВОЙНА В Украине Канада передаст Украине партию ракет AIM-9 Sidewinder

2023-05-28 13:25

Канада безвозмездно предоставит Киеву ракеты AIM-9 «Sidewinder» класса «воздух-воздух» из своих армейских запасов. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд после заседания в формате «Рамштайн».

Речь идет о небольшой партии — 43 единицах. AIM-9 Sidewinder — американская авиационная ракета ближнего радиуса действия, их различными модификациями вооружены основные истребители американских ВВС. Используют их и некоторые другие боевые самолеты западного производства.

Советские самолеты, состоящие на вооружении Воздушных сил Украины, не имеют держателей и других конструктивных элементов, необходимых для применения AIM-9 «Sidewinder».