ВОЙНА В Украине "Интенсивность нарастает": в ОП заявили о первых шагах для контрнаступления

2023-05-28 16:15

Уже начаты подготовительные действия для контрнаступления против российско-оккупационных войск - линии снабжения и склады уже уничтожены, поскольку ведутся предварительные операции. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляв в интервью Guardian.

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"Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, или определенной даты, или определенного часа... Это постоянный процесс деоккупации, и определенные процессы уже происходят, например уничтожение линий снабжения или подрыв складов за линиями", - сказал Подоляк.

По его словам, интенсивность растет, но "это займет достаточно длительный период времени".

Подоляк предполагает, что по мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, российские группировки, воюющие на стороне Украины, будут все чаще совершать рейды, подобные недавним операциям на белгородщине.

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Командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный повысил ожидания, что масштабная операция может быть неизбежной, заявив в социальных сетях: "Пришло время вернуть то, что является нашим".