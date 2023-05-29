ВОЙНА В Украине Для уничтожения вражеских дронов-камикадзе была привлечена авиация ВСУ

2023-05-29 10:27

Во время ночной массированной атаки россиян к сбитию "шахедов" была привлечена авиация. К сожалению, пока наши Миг-29 и Су-27 не могут гарантировать стопроцентную защиту. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире ТВ.

"Авиация, которую мы привлекаем к сбитию, в частности, к БПЛА, не так эффективно, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы 100-% реализовывать свои задачи в небе", - объяснил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, летчики находятся на всех оперативных аэродромах Украины. В то же время, авиация может применяться в тех районах, которые, например, содержат меньше средств ПВО.

"В одном месте работает ПВО, в другом - мобильные группы. В тех районах, где меньше средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА", - пояснил спикер.