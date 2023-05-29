В Киеве сегодня поступили сообщения об обнаружении шести обломков ракет. Об этом сообщила столичная военная администрация в Telegram 29 мая.
Так, обломки упали в Оболонском районе возле АЗС, на дорожное покрытие с возгоранием и зеленую зону.
В Деснянском районе обломки упали на территорию одного из парков, а в Днепровском - на дорожное покрытие в разных местах.
"В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован… Информация о пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.
Напомним, минувшей ночью над Киевом уничтожено более 40 вражеских воздушных целей, обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших.