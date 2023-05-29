ВОЙНА В Украине Обломки сбитых ракет разбросаны в трех районах Киева, но серьезных разрушений нет

2023-05-29 14:31

В Киеве сегодня поступили сообщения об обнаружении шести обломков ракет. Об этом сообщила столичная военная администрация в Telegram 29 мая.

Так, обломки упали в Оболонском районе возле АЗС, на дорожное покрытие с возгоранием и зеленую зону.

В Деснянском районе обломки упали на территорию одного из парков, а в Днепровском - на дорожное покрытие в разных местах.

"В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Пожар локализован… Информация о пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.

Напомним, минувшей ночью над Киевом уничтожено более 40 вражеских воздушных целей, обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших.