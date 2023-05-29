ВОЙНА В Украине "Скоро мы перейдем к наступательным действиям": Сырский посетил позиции на Лиманском направлении

2023-05-29 16:05



В настоящее время определены конкретные задачи для подготовки к операциям.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский приехал на позиции украинских военных на Лиманском направлении.

Как заявил он в своем Telegram, там встретился с командирами частей и подразделений, которые сейчас выполняют задачи в самых "горячих точках". Также отметил, что вскоре украинские военные перейдут к наступлению.

"Совместно обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте. Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", - сказал Сырский.

Также командующий рассказал, где именно украинские военные останавливают наступления врага на Лиманском направлении.

"Наши части и подразделения продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского, Торского, наносят ему значительные потери в личном составе и технике", - добавил он.

Кроме этого, Сырский наградил военных. "Поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. От офицера до солдата все с честью выполняют свой долг перед украинским народом. Помним всех, кто погиб в боях", - добавил командующий.

Ситуация на фронте: что известно из актуального

В Генштабе заявили, что на фронте затишье, однако россияне изменили географию своих атак. За минувшие сутки оккупанты провели 19 попыток наступления в непривычных для них местах.

В общем число потерь российской армии превысило 207 тысяч человек. Также отметку в три тысячи перешагнули оперативно-тактические БПЛА.