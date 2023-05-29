ВОЙНА В Украине Пенсии вырастут на 550 гривен: пенсионерам в июне выплатят существенные прибавки

2023-05-29 19:15

Из-за продолжающейся полномасштабной войны России против Украины экономическая ситуация находится далеко не в хорошем состоянии, однако и в такой ситуации власти страны находят возможности для повышения пенсий. Так, уже вскоре пенсии вырастут на 300-570 гривен.

Речь идет о возрастных надбавках для пенсионеров, которые предусмотрены для лиц, чьи пенсии не превышают 10 340 гривен, а также если выполнены условия по стажу.

Распределение сумм выглядит следующим образом:

- Старше 70 лет – 300 гривен;

- От 75 до 80 лет – 456 гривен;

- Старше 80 лет – 570 гривен.

Кто получает больше: пенсионеры мужчины и женщины

Размер средней пенсии в Украине составляет 5701 гривну. При этом средняя пенсия женщин – только 3926 гривен, то есть у мужчин – 7476 гривен.



Кроме того, за первый квартал средняя пенсия составила 5238 гривен:

- У мужчин превышает этот показатель на 463 гривны;

- У женщин она меньше на 1 312 гривен.