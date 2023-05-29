Из-за продолжающейся полномасштабной войны России против Украины экономическая ситуация находится далеко не в хорошем состоянии, однако и в такой ситуации власти страны находят возможности для повышения пенсий. Так, уже вскоре пенсии вырастут на 300-570 гривен.
Речь идет о возрастных надбавках для пенсионеров, которые предусмотрены для лиц, чьи пенсии не превышают 10 340 гривен, а также если выполнены условия по стажу.
Распределение сумм выглядит следующим образом:
- Старше 70 лет – 300 гривен;
- От 75 до 80 лет – 456 гривен;
- Старше 80 лет – 570 гривен.
Кто получает больше: пенсионеры мужчины и женщины
Размер средней пенсии в Украине составляет 5701 гривну. При этом средняя пенсия женщин – только 3926 гривен, то есть у мужчин – 7476 гривен.
Кроме того, за первый квартал средняя пенсия составила 5238 гривен:
- У мужчин превышает этот показатель на 463 гривны;
- У женщин она меньше на 1 312 гривен.