ВОЙНА В Украине Байден: Предоставление Украине ATACMS все еще рассматривается

2023-05-30 16:05

 

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении.

Об этом он сказал во время общения со СМИ в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Байден комментировал обострение воздушных атак РФ по Киеву, отметив, что они "не являются неожиданностью".

"Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", – сказал президент США.

На уточняющий вопрос относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS Байден ответил, что эта тема "все еще в игре", имея в виду, что вопрос продолжает рассматриваться.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.

В то же время Великобритания, как известно, предоставила Украине собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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