ВОЙНА В Украине Более 5000 гривен в месяц: в Украине вводят новый вид пенсии

2023-05-30 19:15

 

В Украине вводится новый вид пенсий. Спецвыплаты за особые заслуги будут предоставлятся лицам со статусом борцов за независимость.

Об этом сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексей Гончаренко.

Он отметил, что размер таких спецпенсий будет составлять 200% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность.

Размер прожиточного минимума для указанной категории на сегодня составляет 2508 гривен. То есть, размер спецпенсии будет составлять 5016 гривен.

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