ВОЙНА В Украине Постпред Украины на заседании Совбеза ООН озвучил условия ядерной безопасности на ЗАЭС

2023-06-01 10:27

Принципы обеспечения ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными, должны предусматривать ее полную демилитаризацию и деоккупацию. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

Кислица подчеркнул, что эрефия продолжает активно использовать ЗАЭС в своих военных целях, разместив на станции около полутысячи солдат и 50 единиц тяжелого вооружения. По его данным, в турбинных залах 1, 2 и 4 энергоблоков станции находятся не только российская военная техника, но боеприпасы и взрывчатые вещества.

В своем выступлении на Совбезе ООН дипломат заявил, что Украина принимает во внимание пять принципов ядерной безопасности ЗАЭС, сформулированных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Однако эти принципы должны быть дополнены требованием полной демилитаризации и деоккупации станции", – подчеркнул постпред.

По словам Кислицы, это включает:

вывод войск и незаконно находящегося на ЗАЭС российского персонала,

гарантии бесперебойного электроснабжения станции с территории, подконтрольной украинскому правительству;

гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС для ее поддержания в безопасном состоянии.

Кислица добавил, что Украина настаивает на включении данных элементов в новую резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ, если документ будет предложен для принятия на следующей сессии.