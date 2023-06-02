ВОЙНА В Украине После успешного рейда в белгород российский легион вербует бойцов для похода на москву

2023-06-02 17:32

Добровольцы из легиона Свобода России, участвовавшие в недавнем рейде в Белгородскую область, вербуют россиян в свои ряды. Там не исключают, что попытаются атаковать Москву. Об этом сообщает The Times.

По словам спикера легиона с позывным Цезарь, "тысячи претендентов" из России хотят вступить в их подразделение. Они попадают в Украину через "определенные нейтральные пограничные государства".

"У нас есть постоянный поток новобранцев, и он растет", - рассказал он.

Спикер легиона заявил, что подразделение будет продолжать рейды на границе, пока их силы не будут достаточно велики, чтобы атаковать москву.

"У нас есть значительные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК Стингер, переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники", - сообщил он.

"Мы не преступники и не частная военная компания, как Вагнер. Все мы являемся гражданами рф. Некоторые из нас раньше служили в ВСУ", - подчеркнул спикер.