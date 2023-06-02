Спорт Деньги не главное! Неймар отказался от предложения с зарплатой в 400 миллионов евро

2023-06-02 11:34

Неймар не поддался уговорам шейхов из Саудовской Аравии и отказался от многомиллионного предложения. Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, бразильский футболист получил на руки контракт с зарплатой 400 млн евро в год, однако так и не подписал ее.

Журналисты утверждают - Неймар не планирует в ближайшее время покидать Европу и рассматривает для себя лишь два варианта: остаться в ПСЖ или перейти в Манчестер Юнайтед.

Отметим, что в текущем сезоне футболист провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и выполнил 11 голевых передач.

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