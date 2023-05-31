ВОЙНА В Украине Глава Еврокомиссии призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

2023-05-31 20:48

 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "тех, кто может" предоставить Украине артиллерию и системы вооружения большой дальности. Об этом она сказала во время выступления в среду на форуме Globsec в Братиславе.

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"Насущная потребность - вы это знаете - это военная помощь для поддержки усилий украинских вооруженных сил. Вот почему мы только что предложили документ о производстве боеприпасов - мы называем его ASAP. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства остро необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. А те, кто могут, должны предоставить артиллерию и системы вооружения большой дальности, которые могут помочь Украине выровнять разрыв на поле боя в дальности до сил вторжения", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

Она добавила, что поддержка также нужна для боевой подготовки украинских сил. "Государства-члены делают много, и мы, на европейском уровне, тоже делаем свою долю. До конца года мы подготовим 30 тысяч военнослужащих и женщин-военнослужащих", - отметила глава Еврокомиссии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов предоставить Украине 1 миллион снарядов для артиллерии.

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