ВОЙНА В Украине Глава МАГАТЭ представил обновленный план безопасности на Запорожской АЭС

2023-06-02 08:26

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил обновленный план безопасности Запорожской атомной электростанции на заседании Совбеза ООН, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что во время встреч с руководством Украины и московии определил конкретные принципы, "которые помогут обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции".

Объявленный план состоит из пяти пунктов:

  • запрещаются любые атаки со стороны ЗАЭС или в отношении нее, в частности, направленные на хранилище отработанного ядерного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал;
  • ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для хранения тяжелого вооружения;
  • нельзя подвергать риску электроснабжения ЗАЭС;
  • все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы станции, должны быть защищены от нападений или актов саботажа;
  • не следует принимать никаких мер, подрывающих перечисленные принципы.

Следить за соблюдением плана должны эксперты МАГАТЭ, работающие непосредственно на Запорожской АЭС.

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