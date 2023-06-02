Глава МАГАТЭ представил обновленный план безопасности на Запорожской АЭС
2023-06-02 08:26
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил обновленный план безопасности Запорожской атомной электростанции на заседании Совбеза ООН, сообщает Европейская правда.
Он отметил, что во время встреч с руководством Украины и московии определил конкретные принципы, "которые помогут обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции".
Объявленный план состоит из пяти пунктов:
- запрещаются любые атаки со стороны ЗАЭС или в отношении нее, в частности, направленные на хранилище отработанного ядерного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал;
- ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для хранения тяжелого вооружения;
- нельзя подвергать риску электроснабжения ЗАЭС;
- все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы станции, должны быть защищены от нападений или актов саботажа;
- не следует принимать никаких мер, подрывающих перечисленные принципы.
Следить за соблюдением плана должны эксперты МАГАТЭ, работающие непосредственно на Запорожской АЭС.