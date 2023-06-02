ВОЙНА В Украине Глава МАГАТЭ представил обновленный план безопасности на Запорожской АЭС

2023-06-02 08:26

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил обновленный план безопасности Запорожской атомной электростанции на заседании Совбеза ООН, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что во время встреч с руководством Украины и московии определил конкретные принципы, "которые помогут обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции".

Объявленный план состоит из пяти пунктов:

запрещаются любые атаки со стороны ЗАЭС или в отношении нее, в частности, направленные на хранилище отработанного ядерного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал;

ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для хранения тяжелого вооружения;

нельзя подвергать риску электроснабжения ЗАЭС;

все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы станции, должны быть защищены от нападений или актов саботажа;

не следует принимать никаких мер, подрывающих перечисленные принципы.

Следить за соблюдением плана должны эксперты МАГАТЭ, работающие непосредственно на Запорожской АЭС.