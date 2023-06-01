ВОЙНА В Украине Сырский о Бахмуте: Это лишь временное затишье, изменился формат операции

2023-06-01 16:05

 

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что изменен формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье.

Источник: Сырский в комментарии УП

Прямая речь: "Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов.

На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности.

Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье".

Детали: Сырский, который находится в зоне боевых действий, подчеркнул, что враг стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить украинских контрнаступательных действий и самому перейти в наступление.

Кроме того, командующий сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение прошлых дней приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении.

Что этому предшествовало: 

  • 1 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что значительная часть его наемников вышли из Бахмута. По его словам, полностью "вагнеровцы" выйдут из города до 5 июня.
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