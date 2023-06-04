ВОЙНА В Украине Пригожин собрался воевать в Белгородской области

2023-06-04 10:28

Главарь боевиков ЧВК Вагнер заявил, что в Белгородской области идет "захват территории". Он собрался перебросить в регион своих боевиков.

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его наемники поедут воевать в Белгородскую область и не будут спрашивать разрешения Министерства обороны России, передает его пресс-служба.

Руководитель российских боевиков обвинил Минобороны РФ в неспособности урегулировать ситуацию в Белгородской области.

"Пока мы все сосредотачиваемся в тыловых зонах, если Минобороны РФ в ближайшее время не остановит происходящее в Белгородской области. Не остановит тот беспредел, когда речь идет о захвате РФ, а фактически оно уже идет. То, безусловно, мы придем и защитим наш, подчеркиваю, российский народ и всех проживающих там. Ждать чьего-то приглашения или разрешения, мы не будем", - заявил Пригожин.

Напомним, 1 июня Российский добровольческий корпус объявил о начале второй фазы своей военной операции в России Белгородской области. Бойцы заявили, что они ведут боевые действия, направленные на организацию прорыва в направлении Шебекино.

Российские власти направили на территорию Белгородской области "элитных" спецназовцев. Власти области запретили местным жителям передвигаться на гражданских автомобилях по части дорог в регионе.

Легион Свобода России заявил, что для россиян, в частности, жителей Белгородской области, открывается гуманитарный коридор вглубь Украины, и якобы это согласовано с ВСУ.