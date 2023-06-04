Политика Индонезия предложила "мирный план" для Украины, в МИД отреагировали

2023-06-04 11:15

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на мирный план Индонезии и призвали страну присоединиться к воплощению украинской формулы мира.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто во время выступления на форуме безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре предложил собственный "мирный план" для Украины, предусматривающий немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения.

"Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - отметил он.

Также Субианто предлагает при участии ООН организовать и провести на "спорных территориях" референдумы, чтобы "объективно установить свободу большинства жителей спорных территорий" относительно видения своего будущего.

По его словам, Индонезия готова направить своих представителей в такую миротворческую миссию ООН.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на мирный план Индонезии и призвали страну присоединиться к воплощению украинской формулы мира.

"Мы ценим внимание, которое, очевидно, сделав выводы из собственной истории, Индонезия уделяет вопросу восстановления мира в Украине", - отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Также он напомнил, что между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы проводить там референдумы.

"Россия захватила Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые зафиксированы в официальных документах ООН. На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна забраться с украинских территорий, а Украина – восстановить свою территориальную целостность в международно-признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - подчеркнул спикер МИД.

По его словам, прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны не сработают.

"Долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации. На это и направлена формула мира Президента Украины Владимира Зеленского. Приглашаем Индонезию присоединиться к ее активному воплощению", - подытожил Николенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Индонезии Джоко Видодо во время рабочего визита в Японию для участия в саммите Большой семерки.

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди впервые после начала полномасштабной войны в Украине.