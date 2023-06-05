ВОЙНА В Украине События в Белгородской области признали началом распада "путинской системы"

2023-06-05 10:27

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нынешние события в Шебекино Белгородской области можно рассматривать как будущее россии и конец эпохи "путинской стабильности".

"На примере одного маленького города мы наблюдаем приговор двадцатилетней пародии на "сильную, пусть и вороватую руку"", - написал Подоляк в своем Twitter.

По словам советника, россиянам стоит присмотреться, ведь в стране происходит хаос, отсутствие управления (чиновники-беглецы), тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие во всех проявлениях, произвол уголовных банд, безвластие.

Подоляк добавил, что самое главное вокруг событий в Белгородской области это тотальное информационное игнорирование.

"Ведь того, "чего не показали по телевизору", не существует - не так ли?", - написал Подоляк.

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