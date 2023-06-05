ВОЙНА В Украине В Киев с двухдневной миссией прибыл представитель Ватикана кардинал Маттео Дзуппи

2023-06-05 14:31

Кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Римский Франциск поручил миротворческую миссию в Украине, посетит Киев 5-6 июня. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола в понедельник.

"Ссылаясь на предыдущие сообщения Святого престола, сообщаем, что 5-6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Конференции итальянских епископов, совершит визит в Киев как посланник Святейшего Папы Франциска", – говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что "основная цель инициативы – внимательно выслушать украинские власти относительно возможных путей достижения справедливого мира и поддержать гуманные жесты, которые будут способствовать ослаблению напряженности".

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