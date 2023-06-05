В ВСУ призвали украинцев не распространять в Соцсетях российские фейки о "наступлении"

В Вооруженных Силах Украины заявили, что россияне активизировали распространение фейков о якобы "наступлении" Сил обороны. Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram 5 июня.
"На российских Telegram-каналах и соцсетях планируется усиление нашествия распространения недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины. Да и собственных формирований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для деморализации и дезинформации украинцев враг будет распространять фейки о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинских воинов.
"Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, показывающие подбитую технику, погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - говорится в сообщении.
Достоверную информацию следует брать только из официальных украинских источников, подчеркнули в ВСУ.