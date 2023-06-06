ВОЙНА В Украине Потери роССии: Уничтожено 800 оккупантов, 57 единиц техники и 36 артсистем за сутки

2023-06-06 16:48

 

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 57 единиц техники и 36 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные сообщили, что Силы обороны сбили российский вертолет Ка-52.

Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 211 150 (+800)

— танков — 3860 (+12),

— боевых бронированных машин — 7543 (+20),

— артиллерийских систем — 3603 (+36),

— РСЗО — 590 (+6),

— средств ПВО — 351 (+2),

— самолетов — 313,

— вертолетов — 299 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23),

— крылатых ракет — 1171 (+35),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20),

— специальной техники — 489 (+5).

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