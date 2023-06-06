ВОЙНА В Украине Потери роССии: Уничтожено 800 оккупантов, 57 единиц техники и 36 артсистем за сутки 2023-06-06 16:48 Вооруженные Силы Украины ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 57 единиц техники и 36 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ. Утром военные сообщили, что Силы обороны сбили российский вертолет Ка-52. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили: — личного состава — 211 150 (+800) — танков — 3860 (+12), — боевых бронированных машин — 7543 (+20), — артиллерийских систем — 3603 (+36), — РСЗО — 590 (+6), — средств ПВО — 351 (+2), — самолетов — 313, — вертолетов — 299 (+1), — БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23), — крылатых ракет — 1171 (+35), — кораблей/катеров — 18, — автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20), — специальной техники — 489 (+5).

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