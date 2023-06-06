Потери роССии: Уничтожено 800 оккупантов, 57 единиц техники и 36 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 57 единиц техники и 36 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные сообщили, что Силы обороны сбили российский вертолет Ка-52.
Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 211 150 (+800)
— танков — 3860 (+12),
— боевых бронированных машин — 7543 (+20),
— артиллерийских систем — 3603 (+36),
— РСЗО — 590 (+6),
— средств ПВО — 351 (+2),
— самолетов — 313,
— вертолетов — 299 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23),
— крылатых ракет — 1171 (+35),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20),
— специальной техники — 489 (+5).