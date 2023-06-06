В разведке считают, что подрыв Каховской ГЭС подтверждает панику и хаос среди оккупантов

российские оккупанты дважды миновали Каховскую ГЭС перед тем, как ее взорвать во вторник, 6 июня. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
В разведке считают, что такой шаг свидетельствует о панике среди российских оккупантов, которые провели основные работы по заминированию Каховской ГЭС сразу после захвата станции.
"В апреле прошлого года осуществлено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентованные грузовики со взрывчаткой", - говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских сил обороны.