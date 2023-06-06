ВОЙНА В Украине Без каховской воды реакторы ЗАЭС могут расплавиться, но пока угрозы нет – МАГАТЭ

2023-06-06 17:37

Международное атомное агентство ежеминутно мониторит ситуацию на захваченной оккупантами станции.

Из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище возникла угроза для безопасности Запорожской АЭС, чьи реакторы охлаждаются водой из этого водоема. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем докладе на совещании руководства организации.

"Сегодня Новокаховская дамба получила значительные разрушения, что привело к затоплению и поднятию уровня воды, а также привело к значительному снижению уровня водохранилища, используемого для подачи охлаждающей воды на ЗАЭС", – сказал Гросси.

Он подчеркнул, что основные системы охлаждения генераторов используют воду именно из Каховского моря.

"Отсутствие охлаждающей воды в основных системах водоснабжения в течение длительного периода времени приведет к расплавлению [ядерного] топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов", – предупредил Гросси.

По его словам, в настоящий момент риск расплавления не является высоким, а МАГАТЭ мониторит ситуацией поминутно.

Подрыв Каховской дамбы – что известно

Этой ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому спуску воды из Каховского водохранилища вниз по Днепру. В результате уровень воды в водохранилище начал постепенно снижаться, а ниже по течению реки начались подтопления населенных пунктов.

В государственном агентстве "Укргидроэнерго" считают, что восстановить ГЭС уже невозможно. При этом специалисты подсчитали, что вода вытечет из Каховского водохранилища ориентировочно за четыре дня.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что дамба была взорвана изнутри. Ни о каком ракетном ударе речи быть не может.