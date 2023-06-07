ВОЙНА В Украине Сенат Швейцарии поддержал реэкспорт оружия в Украину

2023-06-07 17:37

 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил за шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия.

Сенат Швейцарии (верхняя палата парламента) хочет разрешить другим странам передавать военную технику, которую они приобрели у нее. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Орган одобрил соответствующую поправку, за проголосовали 22 депутата, против - 14, еще четверо воздержались.

"Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Совет принял соответствующую парламентскую инициативу от Комиссии по политике безопасности. Законодательный проект, основывающийся на другой инициативе, уже находится на стадии разработки", - говорится в заявлении.

Для стран, покупающих швейцарские военные материалы, срок действия запрета на реэкспорт могут ограничить на пять лет. Условие состоит в том, что страна назначения не вовлечена в конфликт и не нарушает серьезно права человека и не осуществляет свое право на самооборону.

Согласно тексту инициативы, это будет относиться к странам, "которые отданы ценностям Швейцарии", - это Германия, Италия, США или Венгрия. Изменение в законе также не вступит в силу, примерно, до 2025 года – из-за процедур.

Решение о реэкспорте оружия не принято окончательно. Инициативу передают Комиссии по политике безопасности Национального совета (SIK-N), которая в феврале отказала.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил верхнюю палату парламента Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия.

"Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за солидарность с Украиной, придерживаясь нейтралитета", - написал он.

Как известно, нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны, провозглашающим, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами.

Ранее депутаты швейцарского парламента выдвинули пять предложений, касающихся организации процедуры реэкспорта швейцарских вооружений и боеприпасов.

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