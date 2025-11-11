Політика Сенат США припинив найтриваліший в історії країни шатдаун - ухвалено компромісний законопроєкт

2025-11-11 13:35

Сенатори США проголосували за компромісний законопроєкт, який покликаний завершити найтривалішийв історії країни шатдаун. "За" проголосували 60 сенаторів, "40" - проти, повідомляє Reuters.

Тепер документ має остаточно ухвалити Палата представників.

Законопроєкт відновлює роботу урядових установ, фінансування яких було зупинене 1 жовтня, і тимчасово блокує план президента Дональда Трампа щодо скорочення державного апарату.

Дія угоди триватиме до 30 січня 2026 року. За цей час уряд продовжить працювати з річним дефіцитом близько 1,8 трлн доларів, а загальний держборг США становитиме 38 трлн доларів.

Хоча більшість демократів виступили проти документа, вісім із них підтримали компроміс. Вони намагалися прив’язати до законопроєкту гарантії продовження медичних субсидій для 24 мільйонів американців, що закінчуються наприкінці року. Проте угода лише відкладає розгляд цього питання до грудня без гарантії продовження виплат.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що планує ухвалити документ уже в середу і передати його на підпис Трампу, який назвав угоду "дуже хорошою".

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, 50% американців покладають відповідальність за "шатдаун" на республіканців, тоді як 43% - на демократів.

