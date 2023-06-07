ВОЙНА В Украине Ребров стал главным тренером украинской сборной по футболу

2023-06-07 18:26

 

Украинская ассоциация по футболу сообщила, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины по футболу.

Источник: УАФ в Facebook

Дословно: "Официально. Сергей Ребров - главный тренер сборной Украины! Поздравляем Легенду! Желаем успеха!"

Детали: В УАФ пока не сообщили подробности контракта с Ребровым.

Что предшествовало:

- 12 января 2023 года Украинская ассоциация футбола сообщила, что прекращает сотрудничество с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым, его контракт заканчивался 30 декабря 2022 года.

- Также в начале января собеседники УП в УАФ сообщали, что Ребров предварительно согласовал контракт с национальной федерацией, однако когда именно он приступит к исполнению обязанностей зависело от того, каким образом удастся уладить договорные отношения с эмиратским клубом.

-Последнее место работы Реброва на посту главного тренера - ФК Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов.

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