ВОЙНА В Украине Войска рф заинтересованы в подрыве Каховской ГЭС, - ISW

2023-06-07 20:48

Баланс улик, аргументов и риторики указывает на то, что РФ специально повредила ГЭС.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что аналитики ISW пока не готовы делать окончательные оценки об ответственных за катастрофу на Каховской ГЭС, однако баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу.

"Заявления американских и европейских чиновников в целом согласовываются с прогнозом ISW от октября 2022 года о том, что россияне имеют больший и более четкий интерес в затоплении левого берега Днепра, несмотря на ущерб собственным подготовленным оборонным позициям.

21 октября 2022 года ISW предварительно оценил, что Украина не заинтересована в подрыве дамбы, и указал, что 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления. ISW также оценивал, что Россия может использовать наводнение для расширения Днепра и усложнения попыток украинского контрнаступления из-за и без того сложного водного препятствия.

Российские источники выражали сильную и откровенную обеспокоенность тем, что Украина готовится форсировать реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области. Имеющиеся видеозаписи от 6 июня, подтвержденные заявлениями российских военкоров, свидетельствуют о том, что наводнение смыло украинские позиции у берега Днепра и заставило украинские подразделения эвакуироваться под огнем артиллерии.

Конечно, существует вероятность, что повреждения дамбы в конечном итоге привели к ее разрушению и затоплению, хотя сообщения о звуках, похожих на взрывы, не совсем согласуются с таким предположением.

ISW не может предложить окончательную оценку ответственности за инцидент. Но считает, что баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили плотину", - говорится в отчете.