ВОЙНА В Украине роССияне отошли на 5−15 км от Днепра после подрыва Каховской ГЭС — ОК Юг

2023-06-07 21:37

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области российские оккупанты отошли от Днепра на 5−15 км. Однако они продолжают обстреливать правый берег, где продолжается эвакуация жителей.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона в среду, 7 июня.

По ее словам, наблюдая за поведением россиян на левобережье, можно констатировать, что они оттягивают свои подразделения, а движение начали за несколько дней до теракта.

«Они отошли на разное расстояние в зависимости от разлива воды. От 5 до 15 километров оттащили свои позиции. Но, впрочем, не прекратили обстрелы правого берега. Непосредственно во время эвакуации», — сказала она.

Гуменюк добавила, что оккупанты разгоняют дезинформацию, что это якобы из-за обстрелов Сил обороны они не могут эвакуировать жителей из подтопленных районов на левом берегу Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.