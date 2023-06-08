ВОЙНА В Украине Битва за Бахмут: ВСУ наступают, а роССия опрокидывает туда резервы — ISW

2023-06-08 16:05

Украинские военные продвинулись на некоторых участках.

Вооруженные силы Украины совершают наступательные операции на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, в Минобороны Украины заявили о переходе от оборонных операций к наступательным, а также о продвижении за последние сутки на 200-1000 метров на разных участках фронта в районе Бахмута.

Кроме того, командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска продвигаются на флангах Бахмута. В свою очередь российские военкоры сообщили о контратаках ВСУ в районе населенных пунктов Клищиевка, Орехово-Василовка, Берховка и Яковлевка.

Согласно заявлению замминистра обороны Украины Анны Маляр, россияне бросают в Бахмут свои резервы, чтобы обеспечить глубоко эшелонированную оборону.

В отчете также говорится, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. По данным Генштаба Украины, оккупанты провели бесполезные наступательные операции в направлении Авдеевки. ВСУ также отразили 13 российских наземных атак в Марьинке.

Напомним:

Напомним, что 7 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении в тыловых подразделениях ВС РФ осталось некоторое количество наемников ЧВК "Вагнер", а на передовом боевом действуют солдаты регулярной армии РФ.

С сентября 2022 года Россия потеряла в Бахмуте 22 тысячи 816 солдат, это в 7,5 раза больше военных, чем Украина, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время боев за Бахмут РФ потеряла 81 тысячу оккупантов только из состава ЧВК "Вагнер". Однако и Украина понесла серьезные потери.