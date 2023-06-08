ВОЙНА В Украине видео Уровень Каховского водохранилища продолжает падать

2023-06-08 17:37

Власти готовят проект строительства перекрытия водоема для восстановления показателей, предшествовавших подрыву Каховской ГЭС.

За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр, в районе Никополя в Днепропетровской области он составляет 13,05 м. Об этом утром 8 июня информировал Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

"В настоящее время продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом. Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

В Штабе отметили, что обрабатывается проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до взрыва.

Ранее сообщалось, что средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС достиг 5,61 метра, примерно две трети затоплений - на левобережье.

Напомним, ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области.

В то же время выше по течению уровень воды стремительно падает, на Днепропетровщине из-за обмеления Каховского водохранилища начался массовый мор рыбы и возникли проблемы с водоснабжением населения.