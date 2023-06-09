ВОЙНА В Украине Нидерланды поддержали передачу Украине испанской батареи Patriot

2023-06-09 15:37

Президент Украиныи Владимир Зеленский передал свою просьбу испанскому премьер-министру Педро Санчесу во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе на прошлой неделе.

Кроме того, этот вопрос стал предметом консультаций с нидерландским премьер-министром Марком Рютте и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку именно в Турции Испания разместила батарею Patriot.

Однако Эрдоган выступает против вывода Patriot из его страны до истечения срока действия соответствующего контракта, истекающего в конце 2023 года, отмечает издание.

Одна из двух батарей в Испании размещена на турецкой базе Инджирлик с 2015 года. Вторая находится в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании и важна для национальной обороны.