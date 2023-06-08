ВОЙНА В Украине Подрыв Каховской ГЭС: роССияне понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике, - Генштаб

2023-06-08 22:15

 

Российские захватчики не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС. В некоторых подразделениях есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также, в указанных подразделениях потеряны несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество", - сказано в сообщении.

Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами из Каховки были эвакуированы и российские оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита.

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