ВОЙНА В Украине Страны Азии все больше склоняются к поддержке Украины - Минобороны

2023-06-10 13:48

 

Страны Азии, на которые исторически было большое влияние советского союза, а позже россии, все смелее склоняются к коммуникациям с Украиной. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в комментарии Military Media Center.

Детали

Гаврилов отметил, что за последние месяцы динамика настроений в этом регионе "является очень позитивной в нашу пользу".

«Это касается в первую очередь Японии, она очень открылась для нас», — сказал Владимир Гаврилов.

По его словам, более склонной к Украине становится Южная Корея. Также смелее начали смотреть на коммуникации и Вьетнам с Малайзией.

«Все понимают, что произошла агрессия. Но в этом регионе традиционно было большое влияние советского союза, а позже россии. Но россия просто не в состоянии удержать какие-то фильтры в условиях, когда очень много негатива по всему миру распространяется о ней», — сказал Владимир Гаврилов.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявил, что Япония активизировала свои действия в плане бюджета и в плане оказания поддержки Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как ранее сообщал [УНН, 3 июня Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. По его словам, они обсудили потребности Украины в боеприпасах.

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