ВОЙНА В Украине После подрыва Каховской ГЭС вода скоро перестанет поступать в Крым – британская разведка

2023-06-11 16:10

В Крыму совсем скоро могут возникнуть проблемы с доступом к пресной воде после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Из-за подрыва гидроэлектростанции обмелело Каховское водохранилище, откуда берет воду Северо-Крымский канал. Вскоре вода перестанет поступать к временно оккупированному полуострову. Разведчики утверждают, что это ухудшит доступ к пресной воде на юге Херсонской области и севере Крыма.

Но российские власти, вероятно, удовлетворят срочные потребности населения в воде с помощью водохранилищ, нормирование воды, бурение новых скважин и поставки бутылированной воды из рф.

Также разведчики утверждают, что жителям оккупированных россией территорий грозит санитарный кризис с повышенным риском передаваемых через воду заболеваний. Но с такими же рисками будут сталкиваться и жители на контролируемом Украиной берегу затопленного Днепра.

Напомним, уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться – за сутки он уменьшился на метр и сейчас в районе Никополя составляет 9 м 35 см. Также на участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что подрыв Каховской ГЭС исключит возможность поставки воды в оккупированный Крым.