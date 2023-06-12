ВОЙНА В Украине У Владимира Зеленского заявили, что любые переговоры с нынешним российским режимом невозможны

2023-06-12 08:26

Любой переговорный процесс с нынешним режимом невозможен. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, переговоры с оккупантами - "это убийство для Украины и Европы в целом".

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно - для Украины, для Европы, для международного права… Для этого вообще не существует ни "русско-хлипких", ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "фундаментов". Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которой нужно было бояться", - написал он.