ВОЙНА В Украине У Владимира Зеленского заявили, что любые переговоры с нынешним российским режимом невозможны

2023-06-12 08:26

Любой переговорный процесс с нынешним режимом невозможен. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, переговоры с оккупантами - "это убийство для Украины и Европы в целом".

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно - для Украины, для Европы, для международного права… Для этого вообще не существует ни "русско-хлипких", ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "фундаментов". Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которой нужно было бояться", - написал он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Данилов о словах спецпредставителя Китая насчет переговоров с рф: двери для диалога закрыты

2023-06-03 10:25

У Зеленского впервые заявили, что война может закончится уже до конца текущего года

2023-05-30 10:26

В ОП сделали важное уточнение на фоне заявления Подоляка о начале контрнаступления

2023-05-25 16:05

У Владимира Зеленского сделали долгожданное заявление о контрнаступлении ВСУ

2023-05-25 14:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Уровень затопления в Херсонской области снизился за сутки на 64 см – глава ОВА

2023-06-12 16:48

фото ВСУ освободили населенные пункты Благодатное и Макаровку, - Минобороны

2023-06-12 16:05

єВідновлення: Українці подали близько 300 тисяч заявок на відшкодування майна

2023-06-12 15:39

Украинская армия освободила от врага еще одно село Запорожской области

2023-06-12 13:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Уровень затопления в Херсонской области снизился за сутки на 64 см – глава ОВА 2023-06-12 16:48
фото ВСУ освободили населенные пункты Благодатное и Макаровку, - Минобороны 2023-06-12 16:05
єВідновлення: Українці подали близько 300 тисяч заявок на відшкодування майна 2023-06-12 15:39
Украинская армия освободила от врага еще одно село Запорожской области 2023-06-12 13:32