ВОЙНА В Украине роССийские оккупанты подорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Запорожской области, - Силы обороны

2023-06-12 19:15

Российские оккупанты подорвали дамбу небольшого водохранилища возле оккупированного с. Новодаровка Пологовского района Запорожской области, чтобы сдержать продвижение украинских войск.

Об этом сообщил спикер Сил обороны таврического направления Валерий Шершень.

"Враг подлый, враг нервничает и использует любые способы... чтобы не допустить прорыва своей обороны, продвижения соответственно Сил обороны на Таврическом направлении, именно здесь, на Новопавловском направлении, и после подрыва Каховской ГЭС и техногенной катастрофы - мы это все хорошо знаем, видим и с этим боремся - идет дальнейший подрыв меньших водохранилищ и дамб", – рассказал Шершень в эфире национального телемарафона в воскресенье.

В качестве примера он привел подрыв оккупантами дамбы возле населенного пункта Карловка несколько дней назад.

"Теперь у нас есть информация, что возле населенного пункта Новодаровка враг подорвал дамбу и это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. Однако на ведение наших контрнаступательных действий эта ситуация не влияет", - сообщил Шершень.