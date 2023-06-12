Мир В Милане умер экс-премьер Италии и друг бункерного Сильвио Берлускони

2023-06-12 14:31

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Ansa в понедельник, 12 июня.

Указано, что Берлускони прибыл в больницу в прошлую пятницу, чтобы пройти "плановые анализы", связанные с лейкозом, которым он страдал в течение некоторого времени.

Сейчас в больнице находятся его брат Паоло и дети - Элеонора, Барбара, Марина и Пьер Сильвио.

Напомним, Сильвио Берлускони трижды возглавлял правительство Италии - в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.

Его партия Вперед, Италия входит в коалиционное правительство. Но позиция Берлускони резко отличалась от взглядов нынешнего премьер-министра Италии Джорджи Мелони, поддерживающей Украину.

Берлускони был известен своей дружбой с бункерным иоправдывал российское вторжение в Украину.