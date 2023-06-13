ВОЙНА В Украине США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

2023-06-13 16:48

Соединенные Штаты в скором времени объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Помощь будет предоставлена из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента Джо Байдена.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень-очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые предоставят Соединенные Штаты", - заявил он.

В то же время Кирби отметил, что Вашингтон знает, что именно нужно Украине, в том числе для нынешних контрнаступательных операций.

"Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя",- заявил он.

Что может войты в пакет помощи

Издание "Голос Америки" сообщило, что Белый дом завтра объявит о новом пакете помощи.

"США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов, сообщил "Голосу Америки" представитель оборонного ведомства, в пакете, о котором будет объявлено завтра", - сообщила журналиста Карла Бабб в Twitter.

По ее словам, в новый пакет помощи войдут:

БМП Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные машины;

боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Военная помощь от США

До этого 9 июня США объявили о пакете военной помощи для Украины, стоимостью 2,1 млрд долларов.

Ранее в американский пакет на 300 млн долларов вошли боеприпасы для Patriot, ракеты AIM-7, системы ПВО Avenger, артиллерийские снаряды, авиационные ракеты Zuni, более 30 млн патронов и другое вооружение.

С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 39,7 млрд долларов.