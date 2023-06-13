ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили около 4 вражеских рот на Таврическом направлении, - Тарнавский

2023-06-13 18:26

 

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления выполнили 1431 год огневой задачи.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", - говорится в сообщении.

Тарнавский добавил, что уничтожены и повреждены 25 единиц военной техники противника. В частности, речь идет о 6 танках, 5 единицах БМП, МТЛБ, гаубице 2С19 "Мста-С" и автомобильной технике. Также были уничтожены склады с врагами.

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