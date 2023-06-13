ВОЙНА В Украине Заставит путина пойти на переговоры: Блинкен прокомментировал контрнаступление ВСУ

2023-06-13 20:04

Госсекретарь США Энтони Блинкен комментируя контрнаступление ВСУ отметил, что в случае его успеха, это может заставить путина пойти на переговоры. Об этом пишет BBC.

Детали

По словам Блинкена, Белый дом не сомневается в успехе Киева и в возвращении украинских земель, захваченных россией. Он подчеркнул, что США полны решимости продолжать оказывать максимальную поддержку Украине, чтобы она могла достичь успеха на поле боя.

При этом Блинкен отметил, что еще рано давать оценки ходу украинского контрнаступления. Но он выразил надежду, что его успех заставит президента россии владимира путина начать переговоры о прекращении агрессии.

"Успех в контрнаступлении принесет два результата: он укрепит позиции Украины за любым столом переговоров, а также приблизит вероятность того, что путин наконец сосредоточится на переговорах об окончании войны, которую он начал. В этом смысле [контрнаступление] действительно может приблизить мир, а не отдалить его", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также пообещал Украине новый значительный пакет политической и практической помощи, объявления которого, по его словам, можно ожидать на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.