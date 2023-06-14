Экономика В Офісі президента детально пояснили, чому тарифи на світло будуть зростати

2023-06-14 11:21

Щоб відновити енергетичну систему Україна має йти шляхом Ізраїлю, а не Іраку, Лівану та Сирії. Через це тарифи на електроенергію для населення доведеться виводити хоча б рівень окупності струму.

Про це розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю.

Зазначається, що у такий спосіб, Україна зможе відмовитися від "світла по годинах" на постійній основі. Наразі Україна детально вивчає, приклади різних держав з цінами на енергоресурси під час воєн.

Він також зазначає, що якщо ми не хочемо дійти до такої ситуації, коли через півроку будемо отримувати світло 2-4 години на день, держава має приймати рішення, хоча вони, можливо, і не дуже приємні.

Кошти від підвищення тарифів на світло будуть спрямовані на потреби "Укренерго" та "Енергоатому".

"Зокрема, це будуть ремонти трансформаторних підстанцій та енергоблоків. Також існує програма поновлення інших енергоблоків, джерел фінансування якої також стане підвищення тарифів", - резюмували у Зеленського.