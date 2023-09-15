Экономика Тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення залишаться без змін до весни

2023-09-15 21:36

Тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення залишаться без змін до кінця опалювального сезону, — прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми продовжили дію покладання спеціальних обов’язків на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр. Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи", — повідомив Шмигаль.

Очільник Уряду зазначив, що триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Наразі близько 600 виробників тепла подали заявки, а з більшістю основних підприємств договори постачання вже підписані.

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