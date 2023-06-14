ВОЙНА В Украине Блинкен спрогнозировал, что может вынудить путина к переговорам

2023-06-14 18:26

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты уверены в успешности контрнаступления Украины, которое, как они считают, усилит позиции Киева на любых предстоящих переговорах по завершению войны с Россией.

Блинкен отметил, что "речь идет о самых первых днях" украинского наступления, поэтому слишком рано говорить, к чему он может привести.

"Но важно понимать, что в результате поддержки Украины более 50 государств, а также мужества и стойкости украинского народа и украинских военных мы уверены, что они и в дальнейшем будут иметь успех в том, что стремятся достичь – вернуть территорию, которую у них захватила Россия", – подчеркнул он.

По словам государственного секретаря США, поддержка Украины со стороны западных союзников в долгосрочной перспективе направлена ​​на установление мира, который должен быть "справедливым и крепким".

"Успех в контрнаступлении сделает две вещи – укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно, заставит Путина наконец-то сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он начал. В этом смысле это может действительно приблизить мир, а не удалить его", - добавил Блинкен.

Именно поэтому, сказал госсекретарь, США продолжат "максимизировать нашу поддержку Украине сейчас, чтобы она могла добиться успеха на поле боя", а также будут работать над другими формами поддержки, чтобы позволить Украине стать успешным государством.