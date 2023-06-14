ВОЙНА В Украине Союзники давят на Байдена касательно членства Украины в НАТО – NYT

2023-06-14 20:48

Некоторые члены военного альянса хотят установить четкий график присоединения Украины, но только после окончания войны.

Украина после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года начала поднимать вопрос о своем членстве в НАТО. За последние 16 месяцев президент США Джо Байден использовал любую возможность, чтобы отметить единство Альянса в отношении Украины. Но в одной из ключевых тем Байден оказывается несколько изолированным внутри военного альянса – когда и как Киев присоединится к НАТО.

Об этом говорится в материале The New York Times.

В США неоднократно звучали заявления о том, что Украина в конце концов станет членом НАТО, однако с главным условием – должна закончиться война.

Однако теперь среди союзников Украины вспыхнула дискуссия, оказывающая давление на президента США Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый и более определенный путь к членству Украины в НАТО. Многие страны-члены, особенно те, которые имеют общие с Россией границы, хотят предоставить Украине твердые политические обязательства по членству накануне июньского саммита НАТО в Вильнюсе. Некоторые хотят график и конкретные цели для подлинного членства Украины, но только после того, как прекратится война, говорят представители администрации Байдена.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш утверждает, что "единственный шанс для мира в Европе – когда Украина будет в НАТО".

По словам одного высокопоставленного чиновника США, активно участвующего в дискуссиях, членство Украины стало "поглощающей дискуссией" как в Европе, так и внутри администрации Байдена.

"Только Германия полностью приняла сторону Байдена, хотя некоторые из других 29 союзников имеют собственные тихие сомнения относительно готовности Украины полноценно присоединиться к альянсу — и относительно рисков того, что страны НАТО могут быть непосредственно вовлечены в конфликт с Россией в будущем", — пишет NYT.

Во время встречи министров иностранных дел НАТО в Осло две недели назад многие союзники во главе с Польшей и странами Балтии настаивали на том, что решение о статусе Украины должно быть четким во время встречи Байдена и других мировых лидеров.

Ожидалось, что вопрос о пути Украины к членству станет ключевым во время встречи Джо Байдена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 13 июня в Белом доме.

Столтенберг предложил Байдену компромиссное предложение, согласно которому НАТО соглашается, что Украине, уже использующей в войне стандарты и вооружения НАТО, не нужно будет проходить стандартный процесс для кандидатов на членство, прежде чем она сможет присоединиться, рассказал высокопоставленный чиновник США.

В комментариях журналистам в Белом доме генсек НАТО Йенс Столтенберг не говорил о непосредственном членстве Украины в НАТО. По его словам, на саммите НАТО будут новые обязательства по увеличению расходов на оборону, и отметил, что новое оборудование и подготовка для украинских сил "вносят изменения на поле боя, пока мы говорим", настаивая, что Украина добивается прогресса в контрнаступлении ВСУ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в недавнем интервью The New York Times, что она понимает, что Украину не пригласят присоединиться к Альянсу на грядущем саммите. Но Украине необходимо предложить членство "когда будут соответствующие условия" – когда прекратятся боевые действия.