Можно ли отказаться от поверки газового счетчика: сколько придется заплатить

2023-06-14 21:37

Если отказаться от поверки счетчика газа – как это сделать и какие могут быть последствия

Новости о восстановлении периодических и внеочередных поверок счетчиков, в том числе газовых, вызывает множество вопросов у потребителей.

Можно ли отказаться от поверки газового счетчика

По истечении отопительного сезона в течение 3 месяцев, то есть до 1 июля потребитель должен отдать газовый счетчик на поверку.

Согласно законодательству, потребитель обязан обеспечить доступ представителям облгаза после предъявления ими служебных удостоверений для проведения работ по демонтажу счетчика на поверку или его поверки на месте установки.

Если потребитель отказывается от поверки газового счетчика, отказ должен быть оформлен соответствующим актом, удостоверяемым обеими сторонами (представителем облгаза и потребителем), — отмечают эксперты.

При отказе в доступе к объекту бытового потребителя представителю облгаза для снятия счетчика газа на периодическую поверку (или его поверки на месте установки) потребителю меняется режим начисления объемов природного газа.

С даты составления такого Акта для расчета за потребленный природный газ показания счетчика учитываться не будут. Все начисления будут производиться по предельным объемам потребления природного газа населением. Скорее всего, в таком случае месячный объем потребления будет рассчитываться по предельным нормам, а это, как правило, обойдется потребителям дороже.

В коем случае не производится поверка счетчиков

Поверка счетчиков не производится на: