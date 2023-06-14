Можно ли отказаться от поверки газового счетчика: сколько придется заплатить

Если отказаться от поверки счетчика газа – как это сделать и какие могут быть последствия
Новости о восстановлении периодических и внеочередных поверок счетчиков, в том числе газовых, вызывает множество вопросов у потребителей.
Можно ли отказаться от поверки газового счетчика
По истечении отопительного сезона в течение 3 месяцев, то есть до 1 июля потребитель должен отдать газовый счетчик на поверку.
Если потребитель отказывается от поверки газового счетчика, отказ должен быть оформлен соответствующим актом, удостоверяемым обеими сторонами (представителем облгаза и потребителем), — отмечают эксперты.
При отказе в доступе к объекту бытового потребителя представителю облгаза для снятия счетчика газа на периодическую поверку (или его поверки на месте установки) потребителю меняется режим начисления объемов природного газа.
С даты составления такого Акта для расчета за потребленный природный газ показания счетчика учитываться не будут. Все начисления будут производиться по предельным объемам потребления природного газа населением. Скорее всего, в таком случае месячный объем потребления будет рассчитываться по предельным нормам, а это, как правило, обойдется потребителям дороже.
В коем случае не производится поверка счетчиков
Поверка счетчиков не производится на: