Требования рф к Украине отказаться от оккупированных регионов неприемлемы, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что требования Российской Федерации признать принадлежащие Москве временно оккупированные регионы Украины неприемлемыми.
Об этом он сказал в ходе брифинга с главой МИД Британии Джеймсом Клэверли.
Госсекретарь США также подчеркнул, что такие требования со стороны РФ не разрешают мирный переговорный процесс между странами.
"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми и не разрешают наладить переговорный процесс", - отметил Блинкен.