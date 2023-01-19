ВОЙНА В Украине Требования рф к Украине отказаться от оккупированных регионов неприемлемы, - Блинкен

2023-01-19 20:30

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что требования Российской Федерации признать принадлежащие Москве временно оккупированные регионы Украины неприемлемыми.

Об этом он сказал в ходе брифинга с главой МИД Британии Джеймсом Клэверли.

Госсекретарь США также подчеркнул, что такие требования со стороны РФ не разрешают мирный переговорный процесс между странами.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми и не разрешают наладить переговорный процесс", - отметил Блинкен.