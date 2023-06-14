ВОЙНА В Украине Оккупанты вывозят награбленное из Запорожской области

2023-06-14 22:15

Захватчики везут все, что сумели украсть у местного населения: зерно, бытовую технику, мебель и другое имущество.

В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в среду, 14 июня.

Сообщается в частности, что из поселка Очеретоватое в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей, а на причалах морского порта города Бердянск оккупанты наполняют сухогрузы украденным у украинских фермеров зерном, которое планируется вывезти на территорию России.