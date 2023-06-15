ВОЙНА В Украине В вопросе поставок дальнобойных ракет ATACMS Украине есть серьезные подвижки

2023-06-15 08:26

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США "изменили тональность" в вопросе поставок дальнобойных ракет ATACMS для Украины. На это влияют ряд факторов, в частности, политическое решение и логистика поставок. Об этом посол сказала в интервью The Page.

"Если до этого все ответы звучали как "just forget it" (забудьте об этом), тогда в мае мы впервые услышали о том, что вопрос ужеобсуждается", - отметила Маркарова.

По ее словам, нет непреодолимых красных линий по поставкам вооружения Украине, но есть набор факторов, влияющих на решения партнеров.

"Нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали "нет", а потом слышали "да". Это не всегда потому, что была четкая позиция "нет" и она изменилась на четкую позицию "да" - это потому, что для получения каждой возможности существует большой набор факторов", - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что одним из важных факторов по поставкам ракет является политическая готовность США. Также важно проанализировать количество ракет, тренировки военных, интеграцию вооружения с уже имеющимся в ВСУ, производственный комплекс и логистику. Также важно, чтобы не только у США были эти ракеты, но и у других партнеров Украины.